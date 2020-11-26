وزير التعليم العالي يوضح حول التعليم الدامج بالجامعات

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس ان الحكومة في الوقت الذي تولي اولوية قصوى لمكافحة وباء كورونا حفاظا على ارواح وسلامة وصحة المواطنين فانها تحرص في ذات الوقت على الاهتمام بالقطاعات والحقول الاخرى وتطويرها خدمة للوطن والمواطنين.واضاف ابو قديس خلال زيارته جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ان عملية التطوير والتحديث مستمرة رغم الظروف والتحديات التي فرضتها الجائحة ومنها التعليم العالي الذي يحتاج الى مراجعة في عديد من الجوانب المتصلة بمخرجاته لجهة توفير فرص عمل اوسع في سوق العمل لخريجي الجامعات الاردنية.واكد ان التعليم الدامج سيكون محل اهتمام كبير من قبل الحكومة لانه يبقى الحل الامثل لمواجهة الظروف الطارئة والتحديات من أي نوع كانت كما انها يشكل فرصة كبيرة امام جميع اطراف واركان العلمية التعليمية للتعاطي مع التعليم الالكتروني ما يفتح افاق اوسع للابداع والريادة كمنطلق لولوج افاق العمل وانتاج فرصه.وكشف ابو قديس عن ابرز قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بتطوير وتحديث الخطط والبرامج الدراسية في الجامعات الاردنية بما يواكب النظرة المستقبلية لتطوير التعليم العالي بكافة مفاصله بدء من اسس القبول مرورا بالمنهاج وضورة تضمينه مواد ذات صلة بمتطلبات سوق العمل من خلال اكساب الطلبة المهارات اللازمة لذلك وتحفيزهم على العمل الريادي والابداعي والخلاق.ولفت الى انه سيصار بالتعاون مع الجامعات تضمين مساقاتها التي تندرج تحت مسمى متطلب جامعة مساقات معززة لفرص الريادة والابتكار والمهارات الادارية ومهارات اللغة الانجليزية والقيادة والمسؤولية المجتمعية.واشار الى ان منهجية عمل صندوق البحث العلمي ستكون مرتبطة بمعايير تعزز الاثر والجدوى منها على المستوى الوطني بكافة مكوناته الاقتصادية والخدمية والانتاجية.واطلع الوزير ابو قديس بحضور رئيس اللجنة الوطنية لادماج التعليم الالكتروني في برامج التعليم العالي الدكتور احمد المجذوبة على تجربة جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية في مجال التعليم الإلكتروني (التعلم عن بعد) وما حققته من مواكبة لتطور التعليم الإلكتروني.والتقى رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات وعمداء الكليات وزار مركز التعلم الالكتروني واطلع الدكتور على نماذج من استخدام تطبيقات التعليم عن بعد (مايكروسوقت تيمز) في اعطاء محاضرات تفاعلية متزامنة الحضور مع الطلبة واستخدام تقنيات المختبرات الافتراضية في التعلم عن بعد.واستعرض الدكتور خريسات الخطط التي وضعتها الجامعة لتوائم هذا التحول بشكل سريع وممنهج وما تم تحقيقه من أهداف لادماج التعلم الالكتروني في التعليم الجامعي.وقدم مدير مركز التعلم الالكتروني ومصادر التعلم المفتوحه الدكتور محمد الصمادي ايجازاً حول الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجال التعلم الالكتروني والخطوات التي تم اتخاذها لادماج التعلم الالكتروني في التعليم الجامعي منذ تأسيس المركز في العام 2017، من استخدام منصات التعليم الالكتروني وتوفير الدعم الفني وعقد دورات تدريبية مكثفة لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمعنيين بادارة منظومة التعلم الإلكتروني.