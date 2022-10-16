وزير التنمية الاجتماعية: الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للحد من الفقر

الوكيل الإخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح إن الحكومة تبذل مع جميع شُركائها جهودا كبيرة للحد من الفقر متعدد الأبعاد، سواء على صعيد تبني السياسات والبرامج التنموية العامة أو البرامج الخاصة التي تستهدف الحد من الفقر، وزيادة التكافل الاجتماعي، كان آخرها اعتماد الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025،.

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وبيّن الملفح خلال افتتاح أعمال اجتماع كبار المسؤولين، لمناقشة "التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد" الذي يعقد على هامش الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة الأردن أن الاجتماع يهدف إلى تحديث التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، ودوره في وضع أُطر عملية وعلمية مبتكرة، وأدوات تتكامل فيها السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، من أجل القضاء على الفقر بجميع أبعاده.



وأضاف أن تطوير التقرير، يتيح للخبراء فرصة معالجة الفجوات في الأبعاد التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وقياس مؤشراته.



وقال إن استمرار الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، نتيجة جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على أسعار الطاقة والسلع الرئيسية والأمن الغذائي في العديد من أنحاء العالم، يتطلب مواصلة تعزيز الجهود العربية للحد منها.