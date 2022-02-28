وزير التنمية الاجتماعية: دراسة لإعادة النظر في ترخيص الحضانات المنزلية

الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الاثنين، إن الوزارة تعمل على دراسة إعادة النظر في ترخيص الحضانات المنزلية، لضمان زيادة الإقبال على تسجيلها لتوفير خدمات الرعاية للطفل.



وأوضح في تصريحات لـ "المملكة" على هامش توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بشأن تطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة لتطوير قطاع رعاية الطفل، أن الوزارة "ستعيد النظر في قراءة تراخيص الحضانات بشكل يمكن من العمل مع أصحاب الحضانات بمرونة، بدون مخالفة الأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها".

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