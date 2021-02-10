وزير التنمية الاجتماعية : لجنة لمتابعة مراكز ذوي التحديات

الوكيل الإخباري - أوعز وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح اليوم الاربعاء ، بتشكيل لجنة للتفتيش والمتابعة على جميع مراكز الاشخاص ذوي التحديات الايوائية للقطاعين العام والخاص في جميع مناطق المملكة.

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جاء ذلك ، خلال تصريح صحفي وصل "الوكيل الإخباري" ، لغايات متابعة الخدمات المقدمة في تلك المراكز وإجراء الزيارات الرقابية والتفقدية على اعمال تلك المراكز .



وتمّ تشكيل اللجنة برئاسة مدير مديرية تنمية الزرقاء رائد الكفاوين ومندوبين عن الرقابة الداخلية ومديريات التنمية والشؤون القانونية ومكافحة التسول ومندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كعضو مراقب.



وشدّد المفلح خلال لقائه رئيس واعضاء اللجنة على ضرورة العمل على زيارة جميع مراكز الاشخاص ذوي التحديات التابعة للقطاعين الخاص والحكومي والتأكيد على تطبيق الانظمة والتعليمات المعمول بها في هذه المراكز ورصد اي شبهة انتهاكات او مخالفات لحقوق المنتفعين من تلك المراكز واعداد تقرير بالزيارة اولا بأول مشفوعا بالتوصيات اللازمة على ان تقدم للوزير خلال يوم عمل من تنفيذ الزيارة.



وقال : ان المنتفعين هم امانة لدى الوزارة ويجب ان يحصلوا على كافة وسائل الحماية والرعاية خلال وجودهم في هذه المراكز.



وطالب بالعمل بروح المسؤولية وايلاء المنتفعين من تلك المراكز الرعاية والاهتمام وبأدق التفاصيل المتعلقة بالخدمات والاجراءات الخاصة بهم.



وأكد على ان تكون الزيارات في مختلف الاوقات من ليل او نهار اوفي أيام العطل بسرية تامة حرصا على سلامة المنتفعين وحسن سير الاجراءات.

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