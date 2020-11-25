وزير التنمية الاجتماعية يؤكد أهمية تنسيق الجهود المتعلقة بالحماية الاجتماعية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أكد وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، أهمية تشبيك وتنسيق الجهود بين المنظمات والمؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.جاء ذلك خلال ترؤس المفلح اليوم الأربعاء، للاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.وقال المفلح خلال الاجتماع، إن تقديم المساعدات للمنتفعين المستحقين أمر ضروري، لافتاً إلى جهود المنظمات والجمعيات العاملة بهذا المجال.واستمع الوزير وأعضاء اللجنة الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية لعرض تقديمي عن سير العمل على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واستجابة قطاع الحماية لأزمة كورونا في الفترة الماضية والتوجهات المستقبلية.كما عرض أمام اللجنة، الشروط المرجعية للفرق الفنية للاستراتيجية واقراره، فضلا عن الاطار العام لمحور الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن والشروط المرجعية له واقراره. وتضم لجنة الحماية الاجتماعية التي يرأسها وزير التنمية الاجتماعية، الأمناء العامين في وزارات؛ التنمية الاجتماعية، العمل، التربية والتعليم، الصحة، المالية، الشباب، التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية، والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان، والمدراء العامين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق الزكاة، وصندوق المعونة الوطنية، وتكية أم علي، ومؤسسة نهر الأردن.