وزير التنمية الاجتماعية يدشن مشروع رمضان الأمل



الوكيل الاخباري -

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دشن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الزرقاء، اليوم الأحد، مشروع "رمضان الأمل" لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية لصالح الأسر العفيفة والمحتاجة في مختلف المحافظات، بحضور سفير دولة قطر في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.وأكد المفلح أن المسؤولية المجتمعية التي تقع علينا جميعا تقتضي منا تكثيف الجهود الجماعية لمساعدة أكبر عدد من الأسر العفيفة والمحتاجة، وبذلك يأتي دور وزارة التنمية الاجتماعية في ربط المتبرعين بالمستفيدين المسجلين تحت مظلة الوزارة ، معبراً عن شكره لحكومة دولة قطر ولجمعية قطر الخيرية على هذه المبادرة.