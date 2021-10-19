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الثلاثاء، 19-10-2021 06:35 م

وزير التنمية الاجتماعية يرعى حفل افتتاح مكتب جمعية قطر الخيرية في الاردن

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 الوكيل الاخباري - افتتحت جمعية قطر الخيرية اليوم الثلاثاء مكتباً لها في المملكة بحضور عدد من المسؤولين والمدعوين من الجانبين.

جاء ذلك في حفل اقيم في فندق الفيرمونت تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بحضور وزير الدولة القطري رئيس مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وشخصيات.

وقال المفلح، إن افتتاح مكتب لجمعية قطر الخيرية هو "تعبير عما تتميز به العلاقة بين الشعبين القطري والأردني من محبة واحترام واخوة وتتويج لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد امير قطر بتمتين التعاون بين البلدين".

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