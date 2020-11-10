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الثلاثاء، 10-11-2020 11:18 ص

وزير التنمية السياسية يؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة على أهمية المشاركة بالانتخابات لإفراز مجلس نيابي يمارس دوره التشريعي والرقابي.

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واضاف المعايطة في تصريح صحفي بعد ان مارس حقه الدستوري بالتصويت في مركز اقتراع مدرسة بتير بالكرك، اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات استحقاق دستوري التزم الاردن بإجرائه كل اربع سنوات، لافتا الى اهمية المشاركة بالتصويت لاختيار مجلس نواب قادر على القيام بدوره كسلطة تشريعية، بالاضافة الى دوره الرقابي على اعمال الحكومة. واشار الى ان الانتخابات تأتي في ظل انتشار وباء كورونا، ما فرض اجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة المواطنين، داعيا الى ضرورة الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة والتقيد بها من حيث التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.


وأكد على ان الجهات المعنية جميعها تعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح العملية الانتخابية باعتبارها محطة ديمقراطية مهمة تأتي انسجاما مع الدستور الاردني بالمشاركة بالحياة السياسية. 


 




 

 


 

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