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الخميس، 19-05-2022 04:16 م

وزير التنمية : باب التسجيل لبرنامج الدعم الموحد لن يغلق أبداً وتقييم الطلبات شهرياً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

 

قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، إنه تقرر فتح باب التسجيل لبرنامج الدعم النقدي الموحد على مدار العام ولن تغلق ابدا.

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واضاف المفلح لـ " الوكيل الإخباري" انه سيتم اجراء تقييم شهري للمستفيدين وسيتم الصرف لمن يستحق وفقا للأولوية.

 

واشار إلى انه بامكان أي مواطن يجد أنه مُستحق للدعم التقدم من خلال البوابة الالكترونية، وسيتم النظر في الطلب اذا كان مستحقا ووفقا للاكثر حاجة.


وأعلن صندوق المعونة الوطنية بوقت سابق انه استفاد من برنامج الدعم النقدي 120 ألف أسرة، وهي من أشد الأسر فقرا في الأردن، إذ يستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة من فئات الفقراء الذين يعملون ودخلهم يقل عن معدل الأجور والرواتب على مستوى المملكة.


 




 

 


 

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