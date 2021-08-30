وزير التنمية : سنعيد دراسة اوضاع المستفيدين من تكافل3

الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، أن الوزارة ستعيد دراسة أوضاع الأسر التي استفادت من الدعم التكميلي /تكافل3 ، وذلك بعد اعادة فتح القطاعات بشكل كامل مطلع الشهر المقبل.
وأضاف المفلح في تصريحات صحفية إن الدراسة تستهدف معرفة الأسر التي تحسنت أوضاعها بعد الفتح التدريجي ، ومعرفة إذا كان هناك أسر متضررة أيضا من الاغلاقات، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتحفظ على منح أسر جديدة دعما إذا تبين أنها بحاجة لذلك.
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