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الإثنين، 30-08-2021 03:18 م

وزير التنمية : سنعيد دراسة اوضاع المستفيدين من تكافل3

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، أن الوزارة ستعيد دراسة أوضاع الأسر التي استفادت من الدعم التكميلي /تكافل3 ، وذلك بعد اعادة فتح القطاعات بشكل كامل مطلع الشهر المقبل.

وأضاف المفلح في تصريحات صحفية إن الدراسة تستهدف معرفة الأسر التي تحسنت أوضاعها بعد الفتح التدريجي ، ومعرفة إذا كان هناك أسر متضررة أيضا من الاغلاقات، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتحفظ على منح أسر جديدة دعما إذا تبين أنها بحاجة لذلك.

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