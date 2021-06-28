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الإثنين، 28-06-2021 10:21 ص

وزير التنمية: ضبطنا موظف قطاع عام يمتهن التسول.. واخر بحوزته (1884) دينارا

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الوكيل الإخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، أن الوزارة مستمرة في مكافحة ظاهرة التسوّل، حيث ترى الوزارة عدم وجود أي محتاج يتسول في الشارع كما نراه اليوم، داعيا أي شخص يحتاج مساعدة إلى مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطنية.اضافة اعلان


وأشار المفلح في تصريحات عبر إحدى الإذاعات المحلية، إلى أن وسائل التسول تغيرت وتحولت حسب طبيعة المنطقة، مبينا أن القانون لا يردع هؤلاء، خاصة أنه يوجد الآن ما يسمى بالتسول المنظم.

وقال إن أحد المتسولين الذين أثاروا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وجد بحوزته (1884) دينار، فيما جرى ضبط موظف في القطاع العام ويعمل سائقا وهو يمتهن التسول، حيث تم تحويله على الفور إلى الجهات المعنية.

ولفت إلى أن هناك لجنة في وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على الخروج بتوصيات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.

 




 

 


 

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