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الأربعاء، 30-12-2020 09:58 ص

وزير التنمية: ضبط أطفال يبيعون المخدرات على الإشارات

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الوكيل الإخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إن الفرق المسؤولة عن ضبط المتسولين ضبطت حوالي 1200 متسول في أقل من شهرين.

واضاف المفلح في تصريح صحفي، أن الرسالة المقصودة من المشهد التمثيلي والتجربة التي قامت بها وزارة التنمية هي توعية للمواطن وليس الانتقاص من أي شخص كان، منوهاً إلى أن موضوع التسول أصبح مهنة وليس ظاهرة، كما كان في السابق.

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واشار المفلح إلى أن الفرق المتخصصة ضبطت اطفالاً يبيعون مخدرات وتم القبض عليهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.


وبين أن الحصول على الأموال بهذه الطريقة يعتبر كسباً غير مشروع، حيث يتم استعمال الاطفال والسيدات وغيرها من التفاصيل يصعب ذكرها.


 




 

 


 

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