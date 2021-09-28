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الثلاثاء، 28-09-2021 08:48 م

وزير التنمية : فتيات شارع مكة يتوجهن لأول مرة إلى المدرسة

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 الوكيل الاخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الثلاثاء، عن توجه "فتيات شارع مكة" عاليا، ومنوة، وشمسة، إلى المدرسة للمرة الأولى.

وقال المفلح عبر تويتر إن 22 يوماً كفيلة بتغيير حياة الأطفال، حيث توجهن للمدرسة، ومارسن نشاطات أخرى.

وكان عثر على الفتيات وهن يجلسن على أحد الارصفة في ساعات متأخرة بشارع مكة في عمان مطلع الشهر الحالي، وتم اسناد تهمة الاتجار بالبشر لوالد ووالدة وعم الفتيات.

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