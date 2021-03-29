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الإثنين، 29-03-2021 11:56 ص

جميع الوزراء شاركوا بقرارات الإجراءات التخفيفية

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات المستفيدين قبل رمضان

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وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير التنمية الاجتماعية ووزير العمل المكلّف أيمن المفلح ، أن جميع الوزراء شاركوا فيما يتعلّق بالإجراءات الاقتصادية التخفيفية التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

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ولفت المفلح، الإثنين ، خلال تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي والذي يشمل نحو (35) ألف أسرة ، وبرنامج تكافل (3) الذي يشمل نحو (100) ألف أسرة قبل حلول شهر رمضان المبارك .

 

" الحكومة تسعى جاهدة للتخفيف من وطأة الأعباء المادية للمواطنين ، خاصة قبل حلول الشهر الفضيل، ليتمكّنوا من قضاء حوائجهم ، من خلال قرارات اقتصادية، وأتمنى أن تخدم المواطنين قدر المستطاع " ، وفق المفلح.

 

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