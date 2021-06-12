وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات تكافل 3 خلال أيام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح أنه سيتم صرف مخصصات برنامج تكافل (3) خلال الأيام القليلة القادمة .

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ولفت المفلح ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم دراسة الشروط الخاصة للأسر العفيفة ، لتمكينها الاستفادة من المستحقات ، بقيمة (50) مليون دينار ، للفئات المستحقة .



" 160 الف أسرة مستفيدة من البرنامج وتقوم وزارة المالية بتحويل المبالغ اعتبارا من شهر نيسان الماضي" ، وفق المفلح .



ونوّه أن الوزارة حريصة على تسريع صرف المستحقات بأسرع وقت ممكن ، من خلال المعنيين بهذا الشأن .







