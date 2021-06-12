السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

5 وفيات و310 إصابات كورونا جديدة في المملكة اليوم

الخدمة المدنية توضح أسباب تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني

السماح لصيادي العقبة بالصيد في المناطق العميقة

مع عودة السياحة.. نشطاء يطلقون هاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين

توفير 55 فرصة عمل مؤقتة بإربد

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات تكافل 3 خلال أيام

بلعاوي لـ الوكيل : لا أعراض خطيرة طويلة المدى لجميع اللقاحات بالعالم

القبض على محتال أجنبي يستخدم الدولار الأسود - صورة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

السبت، 12-06-2021 03:11 م

بقيمة (50) مليون دينار

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات تكافل 3 خلال أيام

ايمن
وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح أنه سيتم صرف مخصصات برنامج تكافل (3) خلال الأيام القليلة القادمة .

اضافة اعلان
 

ولفت المفلح ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم دراسة الشروط الخاصة للأسر العفيفة ، لتمكينها الاستفادة من المستحقات ، بقيمة (50) مليون دينار ، للفئات المستحقة .


" 160 الف أسرة مستفيدة من البرنامج وتقوم وزارة المالية بتحويل المبالغ اعتبارا من شهر نيسان الماضي" ، وفق المفلح .

ونوّه أن الوزارة حريصة على تسريع صرف المستحقات بأسرع وقت ممكن ، من خلال المعنيين بهذا الشأن .




 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1877

5 وفيات و310 إصابات كورونا جديدة في المملكة اليوم

د

الخدمة المدنية توضح أسباب تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني

ص

السماح لصيادي العقبة بالصيد في المناطق العميقة

عمان

مع عودة السياحة.. نشطاء يطلقون هاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين

فرص

توفير 55 فرصة عمل مؤقتة بإربد

ففف

بلعاوي لـ الوكيل : لا أعراض خطيرة طويلة المدى لجميع اللقاحات بالعالم

أخبار متعلقة
راتب

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات ' تكافل 3 ' خلال أيام

520211911240450110582

بيان صادر عن وزارة المالية

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الشبلي: الأردن تعاقد لشراء 13 مليون جرعة لقاح بـ 100 مليون دينار

حخ

الحنيطي لـ الوكيل : مستشفى عسكري ثانٍ خلال شهر في غزة

ماليه

وزارة المالية تنتقل الى مبناها الجديد في الشميساني