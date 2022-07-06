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الأربعاء، 06-07-2022 09:03 م

وزير التنمية يؤكد أهمية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، أهمية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل موظفي الوزارة وصندوق المعونة الوطنية وسبل تحسينها. 

وقال المفلح، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مدراء مديريات التنمية الاجتماعية ومكاتب صندوق المعونة الوطنية ومؤسسات الرعاية والحماية التابعة للوزارة العاملين في اقليم الوسط، إن خدمة المواطن وحسن استقباله والكلمة الطيبة وإعطاء المعلومة الكاملة للمواطنين، هي جل اهتمام الوزارة.

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