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الأحد، 04-04-2021 03:35 م

285 الف اسرة ستستفيد من القسائم

وزير التنمية يبحث آلية صرف القسائم الشرائية

بريد
المفلح خلال الزيارة


الوكيل الإخباري - في اطار التجهيزات اللوجستية التي اعدتها وزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير قسائم شرائية لـ 285 الف اسرة في شهر رمضان المبارك قام وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح اليوم الأحد بعمل زيارات لكل من ادارتي المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والبريد الاردني.

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والتقى المفلح ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، مديري المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية سلمان القضاة والعسكرية العقيد محمد الحديد ومدير البريد الاردني الدكتور خالد اللحام.


واستعرض المفلح مع المعنيين  في تلك الادارات دراسة  اجراءات واليات توزيع البطاقات وصرفها ، بما يضمن التخفيف على الاسر العفيفة  وسهولة تسلم البطاقات.

وأكد المفلح ،جاهزية وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالإجراءات التخفيفية والتحفيزية للحد من تداعيات جائحة كورونا، الخاصة بقطاع الحماية الاجتماعية.

وقال:  ان توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر العفيفة من خلال المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بواقع 285 ألف أسرة،  سيسهل على الاسر المستفيدة ويساعد في دعم السلة الغذائية لتلك الاسر من خلال قواعد بيانات صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية بمديرياتها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ،وستشمل الأسر العفيفة وأبناء المخيمات وأبناء الأردنيات، بواقع 35 ديناراً لكل قسيمة شرائية.


 واوضح المفلح انه لا تقديم بأي طلب  لدى المديريات او صندوق المعونة  للاستفادة من قسائم شراء المواد الغذائية، لافتا الى ان قواعد بيانات الوزارة والصندوق سيتم الاستعانة بها لتحديد اسماء المنتفعين الذين ستصلهم رسائل نصية تحوي قيمة الانتفاع (35 دينارا) وموعد التسليم  و استخدام البطاقة من المؤسسة الاستهلاكية سواء مدنية او عسكرية ضمن منطقة سكنه.


ولفت الى أن آلية توزيع البطاقات ستتم من خلال 260 فرعا للبريد الاردني منتشرة في مختلف مناطق المملكة وعبر الحكام الاداريين ، ويتم استخدام البطاقة من خلال اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والبالغ عدد اسواقها 67 في مختلف أنحاء المملكة وأسواق المؤسسة العسكرية والبالغ عددها 104 المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة .

 

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