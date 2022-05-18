وزير التنمية يبحث مع نظيره الفلسطيني مجالات التعاون الاجتماعي

الوكيل الاخباري - بحث وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، ونظيره الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاوي، مجالات التعاون بين الجانبين.



وأكد المفلح، خلال استقباله الوزير الفلسطيني والوفد المرافق، بحضور ممثلي برنامجي الأغذية العالمي ومنظمة الأسرة والطفولة (يونيسف) في الأردن، جاهزية المملكة لوضع جميع إمكانياتها وعلاقاتها تحت تصرف الشعب الفلسطيني، لافتا إلى التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعميق العلاقات الأخوية مع الفلسطينيين وتذليل العقبات التي تواجههم، فضلا عن توجيهات رئيس الوزراء الرامية إلى بذل أية جهود للتعاون مع الفلسطينيين.

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