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الأحد، 12-09-2021 06:20 م

وزير التنمية يتفقد مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة والأحداث

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 الوكيل الاخباري - تفقد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الأحد، مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة للوزارة في إدارة حماية الأسرة والأحداث بمديرية الأمن العام.

والتقى المفلح، مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث بمديرية الأمن العام العقيد فراس الرشيد، وكوادر الوزارة الملحقة في الإدارة من مقدمي الخدمات الاجتماعية والنفسية.

وتأتي الزيارة التفقدية، للوقوف على التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية التابعة للوزارة، داخل إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام وفي إطار تجويدها.

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