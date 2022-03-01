وزير التنمية يحاضر في جامعة آل البيت بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

الوكيل الاخباري - أكد وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المهمشة كالمسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر العفيفة واللاجئين من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية.



جاء ذلك في محاضرة له، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "العدالة الاجتماعية بين الفكر الإسلامي والإنسان"، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نظمتها كلية الشريعة في جامعة آل البيت، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي والمعهد العالي للدراسات الإسلامية.

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