الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 12:09 م

للتخفيف عليهم

وزير التنمية يزف بشرى للأردنيين : دعم نقدي بأثر رجعي

مفلح
وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد وزير التنمية الاجتماعية ،  أيمن المفلح أن موعد إطلاق المنصة الخاصة ببرنامج تكافل 3 للأسر المستحقة ، سيكون السبت القادم الموافق  19 من الشهر الجاري .

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ولفت المفلح في حديث خاص لـ"الوكيل الإخباري " ، الأحد ،  أن المعونات المالية ستقدم طوال العام المقبل، منوها أنه سيتم تقديم الدعم النقدي للفئات المستحقة بأثر رجعي لشهر كانون الثاني مع دعم نقدي لشهر شباط القادم  .


" العمالة غير المنظمة هي المستهدفة من قبل صندوق المعونة الوطنية، فيما تكون العمالة المنظمة من مسؤولية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" وفق المفلح .

وأضاف " سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة من عمال المياومة في القطاع غير المنظم والأسر العفيفة ، ودراسة تلك الطلبات ، لتحديد مدى الاستفادة من البرنامج".

 

وأوضح ، أن البرنامج يهدف للتخفيف على الأردنيين ، الذين يعانون من أعباء مادية ، خاصة في ظلّ الجائحة ، مشيرا أن الوزارة من أولوياتها الوقوف على الأوضاع المادية للكثيرين .


وكان وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح ، قد اشار في وقت سابق ، أنه في حال وصول أكثر من 100 ألف طلب لتلقي الدعم سيتم النظر للعائلات الأكثر تضرراً للاستفادة من البرنامج البالغ قيمته 100 مليون دينار.

 

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