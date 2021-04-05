وزير التنمية يشكل لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات

الوكيل الاخباري -

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شكل وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الاثنين، لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957 وتطويره لاستيعاب الطرق الجديدة لجمع التبرعات وخاصة الإلكترونية.وقال الوزير المفلح في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن تطوير نظام جمع التبرعات بات حاجة ملحة لينسجم مع التغييرات والتطورات التكنولوجية، بما يضمن الاستجابة لجميع المتغيرات التي ظهرت في بيئة عمل الجمعيات وغيرها، وايجاد نصوص صريحة وواضحة للطرق الحديثة لجمع التبرعات ولاسيما الإلكترونية، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة لجمعها وتلقيها سواء أكانت نقدية أو عينية.ولفت إلى أن النظام في مسودته الجديدة سيعالج عمليات التسول الإلكتروني وآلياته وطرق مواجهته نظرا لخلو قانون العقوبات النافذ من أي نص يعالجه.