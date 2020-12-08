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وزير التنمية يعلن عن اجراءات ومشاريع جديدة

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 الوكيل الاخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تأهيل وصيانة مركز الأمل الجديد لرعاية متعددي الاعاقات في مدينة الرصيفة بدعم من الاتحاد الأوروبي (EU) والمنفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).
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واطلع الوزير المفلح خلال الاحتفال الذي أقيم في المركز، على أعمال التأهيل والصيانة لمبنى المركز ضمن مشروع تعزيز الدمج الاجتماعي من خلال تحديث الخدمات الاجتماعية. قال المفلح، إن إعادة تأهيل مركز الأمل للإعاقات المتعددة، هو ضمن مشروع تعزيز الدمج الاجتماعي الذي سيعمل على إعادة التأهيل والصيانة لنحو 100 مركز من مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، لتحسين سبل الحماية والسلامة وتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

وأشار إلى أن الكلفة الكلية لتحديث مشروع التأهيل والصيانة للمراكز بلغت 5 ملايين دولار، مبينا انه تم الانتهاء من الأعمال في مركزين إقليميين (مركز الكرك للرعاية والتأهيل في منطقة اقليم الجنوب، ومركز الأمل الجديد لرعاية متعددي الإعاقات في الرصيفة، بكلفة مالية وصلت الى 300 الف دولار.

وأكد انه سيتم العمل على تحديث واعادة تأهيل وصيانة مركز جرش للرعاية والتأهيل العام المقبل، اذ تم تحديث 42 مركز رعاية في كل من الجنوب والوسط، لتحسين وصول الاشخاص ذوي الاعاقة للمراكز، وتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية للمنتفعين، انسجاما مع دور الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبدائل الايواء.

 




 

 


 

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