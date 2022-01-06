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الخميس، 06-01-2022 10:16 ص

وزير التنمية يكشف عن حادثة أب يعنف أطفاله عند رفضهم للتسول

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الوكيل الإخباري - كشف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح عن قضية إجبار والد لأطفاله ليتسولوا لتأمين احتياجات شخصية له، وفي حال لم يقوموا بجمع المال يضربهم "بالبربيش"، مؤكدا أن متوجه الان لاحد المراكز لبحث القضية والوقوف عليها، قائلا " الإنسانية انتفت في هذا الوضع".

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وشدد على أن التسول اصبح مهنة وليس حاجة، مشيرا إلى أن أرقام وزارة التنمية حول ضبط المتسولين تجاوزت 16 ألف منهم 60 - 70%، مكررين، مشددا على أن ذلك يشير لعدم وجود قوانين رادعة.


وقال خلال تصريحات صحفية، إن عدد الجمعيات الخيرية في الأردن المسجلة أكثر من 6500 جمعية نصفها مسجل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.


وأضاف، أن دور مدراء التنمية الاجتماعية في المحافظات متابعة الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن هناك جمعيات يرفع لها القبعات وهناك جمعيات لا تعمل.
ودعا المواطنين في حال الطلب منه التبرع لأي جهة التأكد من وجود موافقة من وزارة التنمية للتبرعات، مؤكدا أن سيتم التأكيد على الجمعيات بإرفاق الموافقات.
وأكد أن التسول الالكتروني أصبح أكثر من التسول الموجود على الشوارع، مشيرا إلى أن الأردني عاطفي ويحب أن يعطي الخير.


 




 

 


 

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