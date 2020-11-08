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الأحد، 08-11-2020 12:14 م

ضبط 3482 متسوّل منذ بداية العام

وزير التنمية يكشف للوكيل كواليس صادمة عند ضبط متسولين

ايمن
وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير التنمية الاجتماعيّـــة ، أيمن المفلح ، أنه تمّ ضبط العديد من المتسوّلين ، ممن يدّعون عجزهم ، حيث يجلسون على "كراس ٍمتحركة " ، لغايات استعطاف المواطنين.

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ولفت المفلح ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّه تمّ ضبط أحد المتسوّلين ، يقوم بـ"استغلال" شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في أحد شوارع العاصمة عمّان .

 

وفي ردّ حول سيدات ، يقمنّ باستغلال الأطفال لغايات الحصول على المال ، فقد قال " تمّ ضبط العديد من الإناث ، برفقة أطفال يتضح أنهم أبناؤهنّ، أو أنهنّ يقمن باصطحاب الأطفــال ، من إحدى القريبات ، واستغلالهم".

 

وأوضح المفلح ، أنه تمّ ضبط (200) متسوّل في العاصمة عمان منذ بداية الحملة على المتســـوّلين ، أي بتاريخ 19/10 ، حتى الخميس الماضي ، وضبط (237) متسوّل في باقي المحافظات .

 

"وتمّ ضبط 3482 متسوّل منذ بداية العام ، حتى اليوم ، وما زالت الحملة مستمرة " ، وفق المفلح .

 

وتحدّث عن الإجراءات القانونية ، في حال تمّ ضبط المتسوّلين ، حيث يتم تحويلهم إلى القضـــاء من خلال المراكـــز الأمنيّـــة .

 

 

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