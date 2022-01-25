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الثلاثاء، 25-01-2022 07:33 م

وزير التنمية يوجه للتأكد من جاهزية دور الإيواء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الثلاثاء المدراء المعنيين في الوزارة التأكد من الجاهزية التامة في الدور الإيوائية.

ويشمل التوجيه وفق ما أورده المفلح في تغريدة له توفر المواد الغذائية ومادة السولار و الأدوية وكافه الاحتياجات الأخرى وفي القطاعين الاهلي والتطوعي لذوي الإعاقه والأيتام، والأحداث، والعنف الأسري والمسنين.

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