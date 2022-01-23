وزير التنمية يوضح آليات صرف الدعم النقدي للمستفيدين

الوكيل الإخباري - قال وزير التنمية الإجتماعية أيمن المفلح، إن التوجه نحو توحيد برامج الدعم ضمن برنامج واحد ما زال موجوداً وقيد الدراسة.



وأشار المفلح لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه يتم الآن قياس القيمة الفضلى لإدارة صندوق المعونة الوطنية وللأسر المستفيدة من عملية التوحيد، منوهاً إلى أن توحيد البرامج سوف يوفر الكثير من المال والجهد.



وبيّن أنه لن تختلف شروط وأسس الدعم المتبعة حالياً، إلا أن المبالغ التي سيتم صرفها للمستحقين سوف تختلف تبعاً لحالة الأسرة ووضعها الخاص.



وأوضح المفلح، أن طريقة صرف المستحقات ستكون كما هو معتاد عليه دون أي تغيير.



وحول برنامج الدعم التكميلي ( تكافل 1 ) ، قال المفلح إن العمل الآن جارٍ على فرز الطلبات ومن ثم ستقوم اللجان بالزيارات الميدانية للتأكد من المعلومات الواردة في الطلب.



ونوه إلى أن عدد المتقدمين للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي ( تكافل 1) بلغ نحو 412 ألف مُتقدم.

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