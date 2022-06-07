وزير التنمية يوضح حول شمول من تقل رواتبهم عن 300 دينار في برامج الدعم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نفى وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أيمن المفلح ما يشاع عن شمول من تقل رواتبهم عن 300 دينار في برنامجي المعونات الشهرية والدعم الموحد.



وقال المفلح لـ " الوكيل الإخباري" إنه لن يكون هناك أي شمول لأي فئات جديدة في البرنامج، موضحاً أنه مع بداية العام الحالي تم شمول 40 ألف أسرة جديدة في الدعم، ليصل إجمالي العدد إلى 230 ألف أسرة.



وأكد على أن الوزارة مُلتزمة بالمخصصات التي أعدّت للدعم الموحد و المعونات الشهرية.



وكانت أنباء انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، قالت إن هناك شمول لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار ببرامج صندوق المعونة.

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