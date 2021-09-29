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وزير التنمية : 160 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل3

الأربعاء، 29-09-2021 05:52 م

وزير التنمية : 160 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل3

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الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، أن الوزارة ستربط مراكزها الإيوائية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بغرفة سيطرة من خلال كاميرات مراقبة، وسيتم التركيز على بناء القدرات لمقدمي الرعاية الصحية والنفسية، مشيرا إلى أن أهالي بعض ذوي الاحتياجات الخاصة لا يسألون عن أبنائهم إلا بعد انتهاء شروط بقائهم في مراكز الإيواء.

وقال إن الوزارة تتعامل مع حالات العنف الأسري المبلغ عنها، فيما يتم الآن مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، كاشفًا عن ان كوادر وحدة مكافحة التسول ضبطت أكثر من 10 آلاف متسول خلال العام الحالي، 60 بالمئة منهم مكررون.

وحول عمل صندوق المعونة الوطنية، قال المفلح، إن عدد الاسر المنتفعة من برامج الصندوق 185 ألفا، اضافة الى 160 ألف أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل3"، مبينًا ان الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأسرة التي ترأسها سيدة وعائلات السجناء والمفقودين ومن تقطعت بهم السبل، هي من ضمن الأسر التي لها الأولوية بالانتفاع من برامج الصندوق.

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