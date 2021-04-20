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وزير الثقافة: إقامة مهرجان جرش مرهون بتحسن الوضع الوبائي

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الثلاثاء، 20-04-2021 03:42 م

وزير الثقافة: إقامة مهرجان جرش مرهون بتحسن الوضع الوبائي

جرش


الوكيل الإخباري - قال وزير الثقافة علي العايد، الثلاثاء، إن استئناف إقامة مهرجان جرش مرهون بتحسّن الوضع الوبائي في الأردن، موضحا أن الوزارة جاهزة لجميع الخيارات حول إقامته.

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وعبر العايد،خلال زيارة تفقدية لمركز جرش الثقافي الذي بلغت نسبة إنجازه 51،9٪، عن أمله في إقامة المهرجان العام الحالي وأن يتحسّن الوضع الوبائي بانخفاض إصابات فيروس كورونا المستجد.


وزارة الثقافة، قالت في تصريح سابق، إنها ستخصص "جميع مشاريعها الفنية هذا العام لتضمن في احتفالية مئوية الدولة الأردنية، ومنها مهرجان الأغنية الوطنية، ومهرجان جرش للثقافة والفنون".


الوزارة، جمدّت في عام 2020، فعاليات مهرجان جرش بسبب ازدياد تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا وقتها، حيث كان من المقرر إقامته بحفل رمزي حيث يتم افتتاح واختتام الفعاليات خلال ساعة دون جمهور مع الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية.


العايد، أضاف أن "دور وزارة الثقافة حاضر وسيكون عليها دور كبير في بث الروح الإيجابية بين أبناء المجتمع خاصة في ظل ما تركته جائحة كورونا من أثر على المجمعات".


المركز الثقافي، الذي زاره العايد، يشمل مسرح مجهز بكافة أنظمة الإضاءة والصوت ومكتبة وقاعة متعددة الأغراض وثمانية قاعات لاستخدامات مختلف أنواع الفنون وقاعة عرض وصالة استقبال كبار الزوار ومكاتب إدارية لمديرية ثقافة جرش وإدارة المركز وكافة المرافق الخدمية.

 


 




 

 


 

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