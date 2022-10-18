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الثلاثاء، 18-10-2022 02:02 م

وزير الثقافة تنعى الكاتبة والقاصة فاخوري

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الوكيل الاخباري - نعت وزير الثقافة هيفاء النجار، الكاتبة والقاصة الدكتورة هدى فاخوري التي وافاها الأجل اليوم الثلاثاء في عمان.

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وقالت النجار في بيان صحفي، إن الراحلة كانت واحدة من كاتبات الأطفال البارزات اللواتي حرصن على غرس القيم الوطنية لدى الأجيال، وعنيت خلال كتاباتها على إثراء نصوصها بالمفردة الشعبية والتراثية، وإغناء كتاباتها بطقوس الناس الأصيلة وعاداتهم وحياتهم أيام زمان.


وعبرت النجار عن خالص العزاء لذوي الراحلة وأصدقائها.


والراحلة فاخوري من مواليد مدينة السلط، حصلت على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة القاهرة عام 1969، وهي عضو في نقابة أطباء الأسنان، رابطة الكتاب الأردنيين، الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، وهيئة تحرير مجلة «براعم عمان» للأطفال الصادرة عن أمانة عمّان الكبرى.


وأصدرت عدداً من الكتب في أدب الأطفال، و3 كتب في مجال التثقيف الصحي، ومن كتبها الصادرة للأطفال: صديقتي شجرة اللوز، أيام صبا الباسمة، اللؤلؤة دانة، سامية وشقيقتاها، حكايات العمة عربية، حديث الحروف، وهو نتاج جائزة التفرغ الإبداعي الثقافي، وزارة الثقافة (2011).


كما أصدرت مجموعتين قصصـيتين، هما، حديث المرايا والكوابيس 2010 مترجمة للغة الإنجليزية، ودوائر الحب والودّ، دار ورد، ونشرت مجموعة من المقالات السـياسية والاجتماعية والثقافية في عدد من الصحف اليومية والمجلات المحلية والعربية.


 




 

 


 

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