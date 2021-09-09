الخميس 09-09-2021
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الخميس، 09-09-2021 05:26 م

وزير الثقافة يبحث مع سفيري تايلند وأرمينيا تنشيط الاتفاقيات الثقافية

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الثقافة علي العايد، اليوم الخميس في مقر الوزارة، مع سفيري مملكة تايلند وجمهورية أرمينيا في عمّان، سبل التعاون في المجال الثقافي، وتنشيط الاتفاقيات الثقافية بين الأردن والبلدين الصديقين.

وخلال لقائه مع السفير التايلندي بونبونج جانيت تانون، أشار العايد إلى أهمية الدور الثقافي الذي تقوم به وزارة الثقافة في ظل الظروف الصحية التي يعاني منها العالم، مستعرضا النشاطات التي تعمل عليها الوزارة .

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