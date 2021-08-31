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الثلاثاء، 31-08-2021 06:50 م

وزير الثقافة يرعى حفل اختتام فعاليات مخيم ضانا الإبداعي السادس

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الثقافة، نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية، علي العايد، اليوم الثلاثاء، حفل اختتام فعاليات مخيم ضانا الإبداعي السادس، الذي نظمته مديرية ثقافة الطفيلة، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، واتحاد مصوري العرب فرع الأردن، وجمعية الفن التشكيلي.

وقال العايد، خلال لقائه المشاركين في المخيم الذي أقيم على مدى 4 أيام واشتمل على حزمة فعاليات ثقافية وفنية منوعة، بحضور رؤساء الهيئات الثقافية في الطفيلة ومتصرف لواء بصيرا علي الزيدان، إن الطفيلة تعتبر مصدرا للإشعاع المعرفي والثقافي، التي أمدت الوطن بعدد من القامات الثقافية والفكرية والإبداعية وأثرت في المشهد الثقافي.

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