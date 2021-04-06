وزير الثقافة يفتتح مكتبة الجاحظ في وسط العاصمة

الوكيل الاخباري -

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مندوبا عن جلالة الملك، افتتح وزير الثقافة علي العايد، اليوم الثلاثاء، في الوسط القديم للعاصمة عمان، مكتبة خزانة الجاحظ التي أعيد تأهيلها وتحديثها.وتعد المكتبة الواقعة أمام البريد الأردني بداية شارع بسمان، من أقدم المكتبات في العاصمة عمان، إذ تعرضت في عام 2018 إلى حريق اتى على عدد كبير من الكتب والمخطوطات التي يتراوح عمرها بين 100 و 150 عاما، إضافة إلى الكتب النادرة، وبعد هذه الحادثة بأشهر توفي صاحبها هشام المعايطة الذي ورث المكتبة عن أبيه الذي يعد من أبرز الوراقين في الأردن، إثر حادث سير.