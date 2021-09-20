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الإثنين، 20-09-2021 08:52 م

وزير الثقافة يلتقي أمين عام الهيئة العربية للمسرح

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  الوكيل الاخباري - أكد وزير الثقافة، نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية علي العايد، اليوم الاثنين، متانة العلاقات الأردنية الإماراتية المتواصلة والمستمرة بفضل دعم القيادتين في البلدين الشقيقين.

وبين العايد، خلال لقائه في مكتبه، اليوم الاثنين، أمين عام الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله والوفد المرافق، إن العلاقات الطيبة بين البلدين لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، وإنما يعززها الجانب الثقافي، ومنه المسرح الذي يعدُ أداة لبث الفرح ونشر ثقافة الجمال، عدا عن دوره المهم كأحد المكونات الثقافية في تشكيل هويتنا ووجداننا.

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