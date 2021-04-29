وزير الثقافة يلتقي الهيئات الثقافية بمحافظة معان



الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الثقافة علي العايد خلال لقائه الهيئات الثقافية في محافظة معان اليوم الخميس، أهمية معان في مسيرة تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، ودورها الريادي منذ استقبالها الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.وأشاد العايد خلال اللقاء الذي عقد في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي؛ وأداره مدير ثقافة معان يوسف الشمري، وحضره النائب زينب البدول؛ وممثلي الهيئات الثقافية بالمحافظة؛ بالدور الذي تؤديه تلك الهيئات في دعم التنمية وخدمة المجتمع وإيصال الرسالة الثقافية المحمولة بالقيم الوطنية السامية.