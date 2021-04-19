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وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين

الإثنين، 19-04-2021 05:11 م

وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين

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الوكيل الاخباري -أكد وزير الثقافة علي العايد خلال لقائه رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، اليوم الاثنين، دعم الوزارة لمعرض عمان الدولي للكتاب المتوقع إقامته في 22 أيلول المقبل وفق الاشتراطات الصحية والبروتوكولات التي تنظمها لجنة الأوبئة الأردنية.
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وقال العايد إن معرض عمان يمثل تظاهرة ثقافية عربية وعالمية، ومنصة للتواصل مع الثقافات على اختلاف منابعها، وتكتسب دورته هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية التي تنطوي على تاريخ مسيرة طويلة من البناء في مختلف مناحي الحياة.

 




 

 


 

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