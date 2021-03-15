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الإثنين، 15-03-2021 05:52 م

وزير الثقافة يلتقي رئيس وأعضاء من الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الثقافة علي العايد، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء من الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين.
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وأكد الوزير، في اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة هزاع البراري، العلاقة التشاركية مع الرابطة، لافتا إلى أنها مؤسسة ثقافية وطنية لها حضور مهم على الصعيد المحلي والعربي.

وأشار الوزير إلى الدور المهم للرابطة واقتراحاتها الثرية للمشاركة في الاحتفال بمئوية الدولة، وهي المناسبة الوطنية الأهم، مبينا أن الخطة الوطنية للاحتفالية تضم مبادرات المجتمع المدني والهيئات الثقافية التي تحتفي بمنجز الدولة المتحقق عبر مئة عام في الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية.

 




 

 


 

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