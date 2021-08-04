وزير الثقافة ينعى الأديب عيسى الجراجرة

الوكيل الإخباري - نعى وزير الثقافة علي العايد، الأديب والكاتب وعضو رابطة الكُتَّاب الأردنيين عيسى الجراجرة الضمور، الذي انتقل الى رحمته تعالى عن عمر ناهز 70 عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء الأدبي في مجال الكتابة والتأليف.

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واستذكر العايد في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، جهود الراحل كرائد من رواد الحركة الثقافية والفكرية الأردنية، ومساهمته الفاعلة بإثراء المخزون الأدبي الأردني، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.



و الجراجرة من مواليد الكرك 1947، حاصل على ليسانس في الآداب 1971، وماجستير بمرتبة الشرف الأولى في التربية وعلم النفس من الجامعة الأردنية 1981، وعمل مستشاراً لوزير الثقافة والإعلام، وهو عضو رابطة الكتّاب الأردنيين منذ تأسيسها.



وألف الجراجرة سبعة وعشرين كتاباً، منها: العصفور يحاول منع انطباق السماء على الأرض (قصص للأطفال)، عشق حتى الموت، هنيئاً للحسين العظيم، ريادة الإسلام في حقوق الأطفال في الرعاية والتربية، يد واحدة لا تصفق (مجموعة قصصية للكبار والصغار)، الحسين في عيون رؤساء العالم وزعمائه (رواية سياسية)، و معجم تهذيب أضداد ابن الأنباري.

