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الخميس، 05-08-2021 03:22 م

وزير الثقافة ينعى الفنان الموسيقي معن بيضون

علي العايد


الوكيل الإخباري - نعى وزير الثقافة، علي العايد، اليوم الخميس، الموسيقي والملحن معن بيضون، الذي عُرف عنه شغفه الكبير بالموسيقى العربية منذ صغره، وقدم لأجلها الكثير مما أثرى الساحة الفنية الأردنية والعربية.

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وقال العايد، في بيان صحفي، "فقدنا اليوم أحد أعلام الحركة الفنية الثقافية الأردنية بعد رحلة طويلة من الإبداع، قدم خلالها العديد من الأعمال الموسيقية والألحان الجميلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".


وبيضون هو موسيقي و عازف وملحن، أتقن العزف على آلتي "البيس جيتار"، و"الكونتر باص"، وتلقى تعليمه في الأردن، والتحق بالعمل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بقسم الموسيقى وهناك عمل على تنمية موهبته وتطويرها، وهو أحد مؤسسي فرقتي الليدرز الأردنية وبيانولا، وشارك في عروض مسرح ساقية الصاوي في القاهرة عام 2014، وكانت بصمته الموسيقية واضحة مع فرقة طارق الناصر في مرحلة لاحقة، لا سيما عند تقديم "معزوفات" تواكب أشعار محمود درويش.


 




 

 


 

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