وزير الثقافة ينعى الكاتب سليمان الطراونة

الوكيل الاخباري -

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نعى وزير الثقافة علي العايد، الكاتب والأديب عضو رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور سليمان الطراونة الذي غيبه الموت الأربعاء، عن عمر يناهز 65 عاماً.وقدّم العايد، في بيان صادر عن وزارة الثقافة العزاء لأسرة الراحل الطراونة وعموم الأسرة الثقافية والأكاديمية لغياب كاتب دؤوب ومثقف وروائي جاد ومثقفجمع بين تخصصه الأكاديمي العلمي وإبداعاته الأدبيّة في أعماله الروائيّة والقصصية ودراساته النصيّة في قضايا الفكر والثقافة.والطراونة من مواليد الكرك عام 1956، امتازت أعماله الأدبية بقضاياها الفكريّة وثرائها الثقافي، وله عدة إصدارات في الرواية والقصّة وغيرها.