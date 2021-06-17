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الخميس، 17-06-2021 06:06 م

وزير الخارجية: إخلاء سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم يمثل جريمة حرب

الصفدي


 
الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، أن إخلاء سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من بيوتهم يمثل جريمة حرب ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبلها.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في مقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن أنه بحث مع نظيره جان التطورات في المنطقة وفي مقدمتها المرتبطة في القضية الفلسطينية.

وأكد أن علاقة الأردن مع لوكسمبورغ قوبة وتتطور بشكل واضح ،وتنعكس قوة العلاقة على الدور الذي تقوم به لوكسمبورغ في إطار الاتحاد الأوروبي.

 




 

 


 

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