الجمعة 10-05-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية: إسرائيل أصبحت دولة منبوذة

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الجمعة، 10-05-2024 10:33 م

وزير الخارجية: إسرائيل أصبحت دولة منبوذة

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وذلك غداة اعتماد الجمعية العامة قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

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وذكر الصفدي في منشور في "إكس": "مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت غالبية دول العالم إلى جانب العدالة اليوم، وأيدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة".


وأضاف أن "القرار يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. ونشكر كل من اتخذ هذا الموقف".


ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.


ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وبما يمنحها امتيازات إضافية، خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 




 

 


 

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