وزير الخارجية: الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات لغزة يومياً فور فتح المعابر الشمالية

الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ركز على جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات كافية للقطاع، بما في ذلك من خلال الأردن.

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وأكد الصفدي أن الأردن قادر على إرسال مئات الشاحنات إلى غزة يومياً فور فتح المعابر الشمالية وتمكين الأمم المتحدة ومنظماتها من استلام المساعدات وتوزيعها.