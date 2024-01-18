الخميس 18-01-2024
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الخميس، 18-01-2024 01:30 م

وزير الخارجية التركي: نهتم جداً بالتنسيق والتشاور مع الأردن فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إنه من غير المقبول على الإطلاق تبرير إسرائيل هجماتها على الأراضي الفلسطينية بذريعة أمنها.

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وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن المهددين الحقيقيين في أمنهم هم الفلسطينيون ودول المنطقة.


وأشار إلى أن تركيا تهتم جدا بالتنسيق والتشاور مع الأردن فيما يتعلق بقضايا المنطقة وتتابع معه تطورات الوضع في قطاع غزة، مبينا أن تركيا تولي اهتماما كبيرا لدور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ عليها.


وعن مجال التحديث في الأردن، قال فيدان، إن تركيا تتابع بكل تقدير الخطوات التي خطاها الأردن في مجال التحديث خلال السنوات الماضية.


أما بشأن التوتر بين باكستان وإيران، أكد أن تركيا مستعدة للقيام بدور من أجل تخفيض التوتر.


 




 

 


 

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