وزير الخارجية الهنغاري: الأردن يستحق كل الدعم من أوروبا

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، الأربعاء، إن المجر تحترم وتقدر الدور الذي يمارسه الأردن إقليميا.

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وأشار الوزير الهنغاري خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء ، وزير الخارجية أيمن الصفدي من عمّان، إلى أن الأردن يستحق المساعدة والدعم الأوروبي؛ "لو لم يرعَ ملايين اللاجئين لكان على المجر القيام بذلك".



وتابع، "في المجر والأردن على حد سواء هناك أمر مشترك بأن لا طرف منا يتحمل مسؤولية التوترات الإقليمية التي تحيط بنا، ولا أي بلد من بلدينا له أي مسؤولية في تفجر هذه الأزمات، وعلى الرغم من ذلك فإننا من بين اللذين يدفعون ثمن هذه الأزمات".



وأكد الوزير أن المجر والأردن وتعاونهما مبني على أساس الاحترام المتبادل والعلاقات المستقرة.



وشدد الوزير الهنغاري على ضرورة ألا يسمح المجتمع الدولي بتصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط وألا يكون هناك أي حروب مفتوحة بين الدول في المنطقة.