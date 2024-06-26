الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى قطاع غزة

وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع

حماس: ندعو لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى

بيان هام صادر عن مديرية الامن العام

%93 نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين المتوقعة منذ شباط

747 مليون دينار عجز الميزان التجاري خلال نيسان الماضي

ارتفاع جديد على سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

التربية: امتحان التوجيهي المقرر بتاريخ 7 تموز في موعده

انتشال جثامين 3 شهداء بعد قصف استهدفهم شرقي رفح

اشهار كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" لأريج الطوالبة

الأربعاء، 26-06-2024 02:11 م

وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع

667bf3e3344e2


الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، الأربعاء، إنه لا بد من تقليص دائرة الصراع، مشيرا إلى توسعها باتجاه الضفة الغربية والبحر الأحمر وجنوب لبنان في الوقت ذاته،اضافة اعلان


وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: "نعيش في بيئة إنسانية مدمرة بالإضافة إلى أن دائرة الصراع بدلا من أن تتقلص فإنها تتوسع بالاستمرار باتجاه الضفة الغربية والبحر الأحمر وجنوب لبنان في الوقت ذاته".

وتابع: "تتعزز الحلقة الفارغة من خلال تهديدات غير مقبولة لاشتباكات حربية إضافية مثلما حصل أخيرا مع التهديد الوقح والفج الذي تعرضت له قبرص في هذه اللحظة الحرجة (...)"

وفوجئت قبرص، أقرب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من الشرق الأوسط، بتصريحات للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الأربعاء الماضي قال فيها إن الجزيرة قد تصبح هدفا لو سمحت لإسرائيل باستخدام منشآتها العسكرية إذا تعرض لبنان لهجوم.

ورد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بأن بالقول "جمهورية قبرص ليست متورطة بحال في صراع حرب"، ووصف تصريحات نصر الله بأنها "غير مستساغة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
76b2018b-f546-43db-b6ee-966131f809ce

بيان هام صادر عن مديرية الامن العام

408977

%93 نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين المتوقعة منذ شباط

399609_36_1676795752

ارتفاع جديد على سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

1719392212629

1036 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

M63A8879

التربية: امتحان التوجيهي المقرر بتاريخ 7 تموز في موعده

Capture

اشهار كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" لأريج الطوالبة

أخبار متعلقة
667828dd6e61e

الملك يشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

1

تنويه للمسافرين المغادرين عبر جسر الملك حسين

66632d2b8392a

القوات المسلحة: إرسال طائرة مساعدات طبية وإغاثية إلى لبنان