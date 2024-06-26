وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع

الوكيل الاخباري-

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قال وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، الأربعاء، إنه لا بد من تقليص دائرة الصراع، مشيرا إلى توسعها باتجاه الضفة الغربية والبحر الأحمر وجنوب لبنان في الوقت ذاته،وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: "نعيش في بيئة إنسانية مدمرة بالإضافة إلى أن دائرة الصراع بدلا من أن تتقلص فإنها تتوسع بالاستمرار باتجاه الضفة الغربية والبحر الأحمر وجنوب لبنان في الوقت ذاته".وتابع: "تتعزز الحلقة الفارغة من خلال تهديدات غير مقبولة لاشتباكات حربية إضافية مثلما حصل أخيرا مع التهديد الوقح والفج الذي تعرضت له قبرص في هذه اللحظة الحرجة (...)"وفوجئت قبرص، أقرب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من الشرق الأوسط، بتصريحات للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الأربعاء الماضي قال فيها إن الجزيرة قد تصبح هدفا لو سمحت لإسرائيل باستخدام منشآتها العسكرية إذا تعرض لبنان لهجوم.ورد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بأن بالقول "جمهورية قبرص ليست متورطة بحال في صراع حرب"، ووصف تصريحات نصر الله بأنها "غير مستساغة".