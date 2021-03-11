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وزير الخارجية: حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

الخميس، 11-03-2021 02:45 م

من منطلق السلام العادل

وزير الخارجية: حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

حخ
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎الخميس، إن السلام العادل لن يتحقق دون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

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وشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎الخميس، في الاجتماع الوزاري الرباعي بإطار مجموعة ميونخ إلى جانب وزراء خارجية ‎مصر ‎سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان وألمانيا ‎هايكو ماس بمشاركة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام تور ونسلاند.


وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحفي  إن الاجتماع يعقد في العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال الجهود المستهدفة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" وتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.


وكان الصفدي بحث الأربعاء، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاستعدادات الحالية لعقد الاجتماع الوزاري الرباعي في إطار مجموعة ميونخ الذي يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي لاستكمال الجهود المستهدفة لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

 

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