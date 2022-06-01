وزير الخارجية: صندوق استثماري أوروبي لدعم الأردن

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن أوروبا شريك أساسي للأردن، واجتماع مجلس الشراكة، الذي يستضيفه الأردن الخميس مؤشر على جدية الحوار وكيفية العمل معاً لدعم العملية التنموية.



وفي حديثه للمملكة، اليوم الأربعاء، أكد الصفدي أن مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي يلتئم للمرة الأولى خارج الاتحاد الأوروبي، يأتي تجسيداً للعلاقات المتينة والصلبة بين الأردن ودول الاتحاد، وانعكاساً للحرص المشترك على المضي بهذه العلاقات بما يخدم الأهداف المشتركة.



وقال الصفدي إن على أجندة الاجتماع أولويات الشراكة المتفق عليها مع الاتحاد، وتبادل وثائق المصادقة على تلك الأولويات، وثمة أوجه متعددة للشراكة وجزء منها مرتبط بالتنمية ودعم العملية الاقتصادية في الأردن.

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