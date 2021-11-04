وزير الخارجية: فريق عمل لتفعيل التعاون مع إيرلندا

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه اتفق مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني على تشكيل فريق عمل سيضع خلال الأسابيع المقبلة برنامج لتفعيل التعاون في قضايا تشمل التعاون في الأمن الغذائي والمياه والسياحة وغيرها من المجالات.

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وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيرلندي في عمّان، أنّه سيحضر الافتتاح الرسمي لمبنى السفارة في عمّان، ما يؤشر على قوة العلاقات بين البلدين والحرص على زيادة التعاون.



وشدد على أنّ الزيارة تعكس متانة العلاقات مع الجانب الإيرلندي والتعاون الثنائي إلى جانب الفترة الماضية شهدت ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أنه ثمة آفاق أوسع لتعزيز التعاون الثنائي.